Rusia a impus tarife la anumite importuri din Statele Unite. Lista produselor

Decizia a fost semnată de premierul Dmitry Medvedev, a anunțat vineri ministrul rus al Economiei.

Creşterea tarifelor vizează importurile de fibră oprtică, echipament pentru construcția drumurilor, industria de petrol și gaze, procesarea metalelor și minerit, potrivit unei declarații, relatează Reuters.

Potrivit ministerului rus al Economiei, Maxim Oreșkin, practic rușii vor impune tarife mărite produselor americane care fost fi înlocuite cu produse rusești.

Anunțul Rusiei vine ca reacţie la taxele introduse de Washington în martie pentru importurile de oţel şi aluminiu din Rusia.

Măsura a fost introdusă în urma solicitării companiilor afectate de sancţiunile americane, ca statul rus să le ajute să depăşească dificultăţile financiare şi economice tot mai mari.

Deripaska, care controlează GAZ, cel mai mare producător de echipamente destinate construcţiei drumurilor, cum ar fi utilajele pentru turnarea asfaltului, a cerut deja statului rus să cumpere o parte din producţie de la producătorul de alminiu RUSAL.

Oreşkin a precizat luna trecută că guvernul nu intenţionează să impună tarife de import pentru medicamentele fabricate în SUA. Precizarea a venit în urma nemulţumirii multor ruşi legată de propunerea parlamentarilor de a interzice o serie de bunuri şi servicii americane, de la medicamente la software.

