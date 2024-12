Accidente în lanț pe un pod, din cauza ceții dense. Peste 30 de persoane au fost rănite. VIDEO

În urma evenimentelor, podul lung de 38,6 kilometri, care leagă malurile de nord şi de sud ale lacului Pontchartrain din sud-estul Louisianei, a fost închis, transmite The Associated Press.

Carlton Dufrechou, directorul general al Lake Pontchartrain Causeway, a declarat că au avut loc şase accidente - două pe breteaua dinspre sud şi patru pe cea dinspre nord.

Pompierii din St. Tammany Parish au declarat pentru agenţiile de presă locale că 33 de persoane au fost transportate la spitalele din zonă cu răni. Nu au existat decese.

În total, 30 de persoane au rămas blocate pe pod timp de câteva ore şi au fost transportate cu duba, fie la Metairie, pe malul sudic, fie la Mandeville, pe malul nordic al lacului, pe parcursul zilei, au declarat oficialii.

