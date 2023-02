Rusia a atacat din nou podul care leagă Ucraina de Republica Moldova și România. Arma folosită în premieră | VIDEO

Pe timpul nopții, forțele Kremlinului au atacat Podul Zatoka, din sudul Ucrainei, cel mai probabil cu o dronă marină, armă pe care au folosit-o în premieră. Imaginile cu momentul atacului s-au viralizat pe rețelele de socializare. Autoritățile ucrainene au anunțat că pagubele nu ar fi foarte mari.

Surveillance footage possible showing the Zatoka bridge near Odesa being hit by what looks like a naval suicide drone. #Ukraine #Odesa pic.twitter.com/E7IlTuyzSW

Comandantul forțelor armate ucrainene, generalul Valeri Zaluzhnyi, a declarat că se teme că utilizarea de către Rusia a unor dispozitive fără echipaj pe apă reprezintă o amenințare pentru transportul maritim civil în Marea Neagră.

Dar analiștii militari au spus că efectele cele mai grave ar fi pentru strategia navală ucraineană. "Nu se știa că Rusia are aceste tipuri de drone sau că gândește în acești termeni", a declarat HI Sutton, analist în domeniul apărării și reporter al Open Source Intelligence, adăugând că atacul a reprezentat o "nouă amenințare majoră pentru Ucraina".

"Nu este o amenințare pentru noi. Dacă Rusia este capabilă să folosească aceste drone explozive împotriva țintelor de coastă ucrainene, dar Ucraina nu mai poate ataca navele de război rusești în același mod, am putea asista la o altă schimbare în războiul din Marea Neagră. De data aceasta, din nou în favoarea Rusiei", a adăugat el.

Podul este o legătură strategică între Ucraina Republica Moldova și România, și a mai fost vizat de Rusia, dar cu succes limitat, în trecut. Primul atac asupra structurii pe care ar fi transportate arme occidentale a fost chiar în primele zile ale invaziei rusești.

Previously in April 2022, missile strikes: pic.twitter.com/Na7uYM16Gr