Românii se întorc mai devreme din Grecia, din cauza inundațiilor: „Toată lumea țipa, urla”

Vacanța multor români plecaţi în Grecia a fost distrusă de inundaţiile din ultimele zile. Ploile torenţiale au continuat şi în noaptea de miercuri spre joi, în alte zone din nordul acestei ţări.

Unii turişti au rămas fără maşini, care au fost luate de viituri şi duse în mare. Străzile s-au surpat, iar magazinele de la parter au fost inundate. Pagubele sunt uriaşe.

Ploile torenţiale au provocat inundaţii devastatoare în mai multe regiuni de pe coasta estică a Greciei. Şuvoaiele au ajuns miercuri noapte şi în zona Nea Vrasna. O maşină a fost purtată de ape până în mare.

Anamaria Prunariu, zona Vrasna (între Salonic și Cavala): „Chiar aici unde mă aflu este o maşină scufundată până la geamuri, e distrusă. E lovită din toate direcţiile, e și un copac căzut pe ea şi nu au scos-o nici până la ora asta. Acolo unde s-au surpat străzi întregi, mai ales cele care merg pe malul mării, eu zic că este pericol să se surpe malul. Intervin cu tot felul de excavatoare."

Mai mulţi turişti au acum maşinile în service, după ce apa a intrat în ele. Șuvoaiele au distrus mai multe drumuri şi poduri. Proprietarii greci de pensiuni şi hoteluri spun că nu au mai avut în zonă asemenea viituri din 2007.

Patronul unui hotel din Grecia: „A fost o catastrofă în miniatură. Vremea este puţin extremă. Nu e normal pentru Grecia, dar se întâmplă o dată la 3-4 ani în diferite locuri din Grecia. Am fost în legătură cu turiştii tot timpul, am verificat dacă au apă, dacă au nevoie de ceva, pentru că nimeni nu se putea mişca. Am cerut o maşină mai mare de la un prieten, pentru că nu puteai circula cu maşini normale."

Cei mai mulţi turişti au rămas în Grecia, dar sunt câţiva care s-au speriat şi şi-au scurtat vacanţă.

Mihai: „La ora două au început să se audă ţipete, sunete. Viitura care intrase în sat începuse să ia maşinile pe sus, să intre în casele oamenilor, toată lumea ţipa, urla. Am decis să ne întoarcem cu două zile mai devreme pentru că plaja era distrusă şi nu ştiam ce va urma."

Românii care aveau programate vacanțe în perioada următoare în Grecia şi nu mai vor să plece, nu vor fi despăgubiţi.

Dragoș, reprezentant Federatia Patronatelor din Turismul Românesc: „Turiştii cei mai mulţi care în această perioadă şi-au achiziţionat vacante prin early booking, care nu au clauză de restituire a banilor. Ele au fost plătite cu reduceri foarte mari. Sunt pachete speciale, încă de la ofertare, turiştii care plătesc au reduceri de până la 45% uneori, dar banii nu sunt rambursabili, indiferent de situaţie."

Vremea rea a afectat şi zone din Turcia. În Istanbul a căzut grindină. Bucăţi de gheaţă de dimensiunea unei nuci şi chiar mai mari i-au făcut pe proprietarii de maşini să scoată din case covoare, paturi şi chiar scaune, pentru a-şi proteja autoturismele.

