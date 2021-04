Românii, pe locul 2 în topul străinilor care înfiinţează firme în Marea Britanie. Ce facilități au în UK

Românii ocupă locul al doilea în topul străinilor care înfiinţează firme în Marea Britanie. Sunt aproape 100.000 de astfel de antreprenori români, iar cei mai mulţi lucrează în construcţii şi transporturi.

Prin comparaţie cu ţara noastră, în Marea Britanie totul se rezolvă online, în câteva minute. În plus, beneficiile financiare pe timp de pandemie nu au fost de neglijat.

În martie 2020, Alex şi Alin şi-au înfiinţat o imprimerie în Ţara Galilor. Locuiau deja de câţiva ani acolo şi aveau experienţă în domeniu. Nu s-au lăsat descurajaţi nici de Brexit, nici de pandemie.

Alex Sora și Alin Iagăr: "Este mult mai bine aici decât în România. Am primit câte 10.000 de lire pentru fiecare lockdown, de la Guvern. Au mai fost nişte fonduri de startup pentru companii. Când am deschis compania, iar am primit vreo 4.000 de lire. Ajutorul este enorm. După ce am aplicat, la câteva zile am avut banii în cont pentru chirie, pentru un an de zile. Mi se pare o diferenţă foarte mare. De la birocraţie, de la tot, de la hârtiuţe. Aici rezolvi totul printr-un mail."

Alţi români au firme de transport în Marea Britanie.

Adriana Răuță: "Pe noi nu ne-a afectat. Transportul e acelaşi, oamenii trebuie să mănânce, oamenii produc. Se îmbracă, se încalță."

Unii chiar s-au extins în această perioadă. Este şi cazul lui Cristian.

Cristian Dican: “A venit şi taică-meu, am fost doi. În continuare suntem doi, dar ne-am mărit un pic flota. Noi ne ocupăm foarte mult pe industria automotivă, şi fie că a fost pandemie, sau că a fost Brexit, sau aşa, tot timpul s-a circulat, s-a lucrat."

Potrivit unei analize realizate chiar în Marea Britanie, românii sunt pe locul doi la numărul de companii cu fondatori străini, din ţările Uniunii Europene, după irlandezi. Cei mai mulţi lucrează în industria transporturilor şi construcţiilor.

Anul trecut numărul firmelor cu fondatori români în Marea Britanie a crescut cu nu mai puţin de 20.0000. Aici intră inclusiv cei cu PFA.

După Brexit, nu s-au schimbat multe în înregistrarea unei firme, aşa că lucrurile rămân în continuare mult mai simple ca în România.

Diana Stroia, consulul onorific al României în Țara Galiilor: "Singura cerinţă este pentru un director să aibă peste 16 ani şi să nu fi fost exclus din registrul directorilor. Bineînţeles, să ai un nume, să îl înregistrezi, un memorandum, în care să explici despre ce e vorba în firma ta. Să cunoşti tu partea financiară, cu declaraţiile către tax office, sau să ai un contabil care te poate ajuta, te poate ghida. Este destul de relaxat aici să înfiinţezi o firmă, nici nu trebuie să mergi fizic nicăieri, totul se face online.”

La noi în ţară, în 2020, s-au înregistrat cu 18% mai puţine firme ca în 2019.