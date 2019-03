Româncă desfigurată de 10 minori în fața casei din Anglia. ”Niciun vecin nu a ieșit”

O româncă de 34 de ani care locuiește în orașul englez Doncaster a fost bătută cu brutalitate de mai mulţi tineri, chiar în faţa casei sale.

Anca a povestit pe contul ei de Facebook întâmplarea șocantă. Aceasta ieșise de la serviciu, după 10 ore de lucru, iar când şi-a parcat maşina în faţa casei zece adolescenţi au trecut pe lângă ea şi au început s-o înjure.

Pentru că le-a cerut să vorbească mai încet să nu-i trezească pe copiii ei, care dormeau, adolescenții s-au năpustit asupra ei şi au lovit-o cu brutalitate.

Tânăra a povestit că a sunat la poliție, dar nimeni nu s-a prezentat să-i ia o declarație. Conform spuselor sale, oamenii legii au spus că sunt foarte ocupați peste o săptămână o să o contacteze cineva.

După ce povestea româncei a devenit publică, poliţia a anunţat că a deschis o anchetă pentru prinderea agresorilor.

Mesajul integral al româncei:

”Acum 48 de ore am fost atacată pe propriul drive, seara, după muncă de 10 adolescenţi. Eram lângă maşină şi ei treceau prin faţa casei mele, urlând. M-au văzut şi m-au înjurat. Le-am spus să vorbească mai încet că dorm copiii. Au început să urle şi mai tare şi una din fete s-a apropiat de gard. I-am spus să facă linişte sau chem poliţia. Atunci au luat foc şi au sărit pe mine. Nici un vecin nu a ieşit.

Au spart gardul şi maşina unei prietene care şi-a lăsat maşina la mine pe drive. Am reuşit să intru în casă şi să sun poliţia, timp în care băteau cu picioarele în uşa mea. După un timp s-a făcut linişte şi i-am văzut urcându-se 3 dintre ei într-un SUV negru şi restul au fugit pe străduţe.

Am fost la spital, nu este nimic fracturat. Au trecut 48 de ore şi poliţia nu a apărut. Au sunat după 24 ore să îmi spună că sunt ocupaţi pe timpul weekend-ului şi că sapt viitoare o să mă sune un ofiţer să îmi ia o declaraţie telefonică. Apoi să mai aştept câteva zile un ofiţer disponibil să îmi ia şi o declaraţie scrisă.

Cu alte cuvinte: poliţia nu se implică, mai ales că sunt minori. Ţineţi cont că s-au comis 5 infracţiuni: offences against the persons(greviously bodily harm), trespassing, robbery, hate crime şi damage to the property iar poliţia nu s-a implicat deloc!”

