Cât câștigă o infirmieră în România vs Anglia și Israel. O româncă a decis să revină în țară

În timp ce infirmierele pleacă să lucreze în Italia ori Spania, unde sunt mai bine plătite, în ţară mii de bătrâni rămân ai nimănui.

Centrele de îngrijire nu au personal suficient şi nu îi pot primi pe toţi cei care fac solicitări. Legea impune un număr limitat de vârstnici în azile, în funcţie de numărul de angajaţi.

Brașovul are unul dintre cele mai dotate cămine de bătrâni din țară, însă 30% din locuri nu sunt ocupate. Conducerea e nevoită să respingă cererile, pentru că are doar 13 infirmiere, iar legea spune că una singură poate avea în grijă cel mult 2 beneficiari. Şi-aşa angajatele sunt copleşite, în centru sunt în prezent 92 de bătrâni.

Viorica Reves, infirmieră: ”Se face exact strictul necesar într-un ritm alert, pentru că suntem puţine şi totuşi beneficiarii sunt mulţi."

În ajutor le vin trei îngrijitoare, care teoretic ar trebui să se ocupe numai de curăţenie. Acestea câştiga doar 1.600 de lei pe lună.

Mariana Aldea, îngrijitoare: "Ajutăm infirmierele la dat masa, fiindcă şi ele sunt foarte puţine, apoi ne schimbăm în ţinută de îngrijitor, ne dezinfectăm şi ne apucăm de camere, holuri, geamuri, tot ce ţine de curăţenie, până seara."

Lenuța a lucrat ca infirmieră în Israel şi Italia timp de şase ani, unde avea în grijă o singură persoană. De trei ani s-a întors în ţară de dorul familiei, deşi condiţiile de lucru erau mult mai bune afară.

Lenuța Vâlcu, infirmieră: "Acolo, ultima dată am câştigat 1000 de euro, bani în mână, plus că mi se dădeau bani de concediu, mi se dădea al 13-lea salariu, cadouri de Crăciun, cadouri de Paşte, de ziua mea. Aici, începând din luna ianuarie, cel mai mult am luat 2.300. Pot să zic că de 10 ori e mare mult volumul de lucru."

Tot în Braşov este şi unul dintre puținele Centre de tip Respiro din ţară, unde familiile care au în îngrijire persoane neputincioase, le pot caza pentru o perioadă de maximum 6 luni pe an. Locul e însă închis, cu toate că cerere există.

Monica Chelban, purtătorul de cuvânt al Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov: "Din păcate, nu putem răspunde acestor exigente, tocmai din cauza lipsei personalului specializat."

Şi la Unitatea de Asistență Medico-Socială din Săliște, judeţul Sibiu, e criza de personal.

Ioan Chera, medic geriatru: "Câteva probleme pe care le avem cu personalul care pleacă le-am mai compensat, întorcând din pensie câteva persoane care încă ştiu ce trebuie să facă şi lucrează şi au mai lucrat şi ne ajutăm cu ele."

Elena Teșa, asistentă şefă: "Persoanele mai tinere vin, stau puţin, se integrează, prind un pic de experienţă şi pleacă pe zone mai bine plătite sau pe locuri similare în străinătate."

În Marea Britanie, de exemplu, o infirmieră câştigă și peste 2.000 de euro lunar, iar în Germania peste 1.500 de euro.

