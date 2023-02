Roger Waters stârnește noi controvere: „Ucraina nu este cu adevărat o țară. Este condusă de naziști”

Conflictul dintre foștii colegi de trupă Pink Floyd se adâncește. Roger Waters a afirmat că Ucraina este „condusă de naziști”, la doar câteva zile după ce fostul său coleg de trupă, David Gilmour și soția sa, l-au acuzat că este „antisemit”.

Roger Waters a anunțat recent că a reînregistrat în secret albumul iconic „The Dark Side of the Moon” din 1973, fără restul trupei, explicând că poate face „orice dorește el”, scrie DailyMail.

Cei doi foști colegi de trupă sunt în conflict de peste patru decenii, de când Waters a părăsit trupa.

Cearta dintre cei doi s-a reaprins în momentul în care soția lui Gilmour, Polly Samson, în vârstă de 60 de ani, a făcut o serie de acuzații la adresa Waters, spunând despre el că este „antisemit”.

Roger Waters: „Nu este adevărat că invazia rusă în Ucraina a fost neprovocată”

Roger Waters și-a exprimat opinia referitoare la invazia lui Putin, declarațiile sale fiind denunțate, miercuri, de Ucraina.

Cofondatorul trupei rock Pink Floyd, Roger Waters, invitat de Rusia să ia cuvântul în fața Consiliului de Securitate al ONU, a denunțat, miercuri, invazia rusă, dar și pe cei care au provocat-o.

În vârstă de 79 de ani, Roger Waters a spus, într-o videoconferință: „Invazia Ucrainei de către Federația Rusă a fost ilegală. Condamn acest lucru în termenii cei mai fermi. Nu este adevărat că invazia rusă în Ucraina a fost neprovocată. Așa că și eu îi condamn în termenii cei mai fermi pe provocatori”.

Ambasadorul Ucrainei la ONU, Sergiy Kyslytsya, a răspuns spunând: „Ce trist pentru foștii săi fani să-l vadă acceptând rolul de „cărămidă în zid”, un zid de dezinformare și propagandă rusă”.

Comentând conflictul din Ucraina, Waters a declarat pentru The Telegraph că, în opinia sa, ideea că invazia Rusiei a fost neprovocată este „al naibii de nebună”. De asemenea, el a susținut că „naziștii dețin controlul” asupra guvernului Ucrainei.

Waters a mai afirmat că, în opinia sa, unele critici la adresa lui Putin sunt nedrepte: „Am scris acum aproximativ trei luni...l-am numit gangster pe Vladimir Putin... Poate că a fost nedrept. S-ar putea ca el să-și conducă țara în beneficiul întregului popor al Rusiei”.

El a vorbit și despre Ucraina, spunând că „nu este deloc o țară”, ci mai degrabă un „experiment vag neregulat”.

Acuzat de antisemitism

Cofondatorul Pink Floyd a respins acuzațiile de antisemitism făcute de Polly Samson, soția fostului său coleg de trupă, David Gilmour.

Samson, în vârstă de 60 de ani, l-a etichtetat pe Waters ca fiind „antisemit”.

Ca răspuns, Waters a calificat afirmațiile făcute de Samson ca fiind „inexacte” și „incendiare”.

Muzicianul a acordat recent un interviu revistei germane Berliner Zeitung, unde a denunțat acuzațiile care i-au fost aduse. Distribuind articolul pe Twitter, muzicianul a scris: „Adevărul ne va elibera”, explicând că nu este antisemit.

Tensiunile dintre foștii colegi de trupă durează de ani de zile. Într-un interviu pentru The Telegraph, Waters a anunțat că a reînregistrat în secret albumul emblematic „The Dark Side of the Moon din 1973”. Cofondatorul Pink Floyd a explicat ferm că poate face orice dorește cu albumul, deoarece „este proiectul lui și el l-a scris”.

Waters a fondat Pink Floyd în anul 1965, alături de Syd Barrett, Nick Mason și Richard Wright. Gilmour s-a alăturat trupei doi ani mai târziu, în 1967, iar Barrett a părăsit anul următor trupa din cauza unor probleme de sănătate.

Sursa: Daily Mail Etichete: , , , , Dată publicare: 09-02-2023 17:39