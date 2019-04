Revista Time a desemnat cele mai influente personalități din lume. „Este atât de diversă”

Pro TV

Cele mai influente 100 de personalităţi din lume, desemnate de prestigioasa revistă Time, au fost celebrate printr-o gală specială, în New York.

Laureaţii sunt politicieni, vedete de televiziune, actori şi muzicieni sau activişti, aşa că pe covorul roşu s-au perindat vedete că Taylor Swift, Dwayne The Rock Jonnson, Rami Malek sau Naomi Campbell.

Zeci de personalităţi s-au întâlnit la strălucitoarea gala care îi celebrează, în fiecare an, pe cei mai influenţi 100 oameni din lume. Fiecare dintre ei au avut contribuţii extraordinare în lumea artelor, politicii sau activismului social, aşa că la serată de la New York lista de oaspeţi a fost... extrem de diversă.

Printre numeroasele vedete care se regăsesc pe listă se numără şi Glenn Close, una dintre actriţele care au dominat sezonul premiilor din acest an.

„Te afli în aceeaşi încăpere cu oameni despre care ai citit... Pe mulţi nu-i ştiu, aşa că este o şansă să îi cunosc.. oameni care au făcut lucruri extraordinare. Şi este grozav că lista este atât de diversă”, spune actrița Glenn Close.

Gazda de talk-show Jimmy Fallon avea însă alte preferinţe...

„Voi încerca să îl îmbăt pe procurorul Robert Mueller, să văd dacă pot să îi smulg nişte secrete”, spune Jimmy Fallon, gazdă de talk show.

Supermodelul Naomi Campbell a venit la braţul designerului casei Valentino, Pierpaolo Piccioli.



„Merită acest premiu, este cu adevărat un om care a revoluţionat modă, a făcut-o din nou fascinantă şi, ceea ce este important pentru mine, a promovat diversitatea în modă”, a spus modelul Naomi Campbell.

Pe lista "celor mai influenţi" se numără şi jurnalista Gayle King, cea care a realizat, recent, un interviu cu R Kelly, după ce cântăreţul a fost acuzat de abuzuri împotriva femeilor.

Printre vedetele care au intrat pe lista celor mai influenţi, în acest an, se număra actriţă Sandra Oh, protagonista serialului Killing Eve, dar şi Emilia Clarke, pe care o ştiţi din Game of Thrones.

