Reuniunea NATO – Rusia, ultima șansă pentru a se evita escaladarea tensiunilor

Shutterstock

Reuniunea NATO - Rusia este în plină desfăşurare la sediul Alianţei Nord-Atlantice din Bruxelles. Este, spun specialiştii, una dintre ultimele şanse ale celor două mari blocuri de a evita escaladarea tensiunilor.

În tot acest timp, la granița ucraineană se desfășoară ample exerciţii militare ale trupelor rusești. Prima rundă a discuțiilor ruso-americane, de la Geneva, nu s-a încheiat cu nicio concluzie, susțin oficialii de la Kremlin.

Discuțiile de la Bruxelles au loc la o zi după ce rușii au organizat un exercițiu militar cu muniție de război la care au participat 3.000 de soldați, chiar la granița cu Ucraina.

E un semn clar, spun analiștii, că Rusia nu vrea să facă un pas înapoi până când Vestul nu aduce garanții de securitate cerute de Kremlin la granițele de Est ale NATO.

Cu 100.000 de soldați la frontierele Ucrainei, Moscova a cerut alianţei nord-atlantice să nu ia în calcul primirea fostei republici sovietice in NATO şi să nu continue extinderea spre Est.

Washingtonul a punctat că astfel de solicitari sunt inacceptabile.

Victoria Nuland, U.S. Under Secretary of State: “NATO e o alianță defensivă al cărei unic scop e protecția membrilor săi. Decizia de a adera la NATO aparține fiecărui stat aplicant și celor 30 de state aliate. Nimeni altcineva nu are un cuvânt de spus sau drept de veto față de aceste decizii”.

Pe de altă parte, oficialii ruși susțin că mobilizarea de trupe din apropierea granițelor Ucrainei e una defensivă, cauzată de extinderea NATO către Est.

Andrei Kelin, Russian ambassador to the UK: „E o situație periculoasă pentru noi, e un risc major de război la scară largă. De aceea trebuie să acționăm. Bineînțeles, mutăm trupe, aceste trupe fac exerciții. Și nu e un secret că se pregătesc să respingă orice amenințare.”

În acest timp, ucrainenii se pregătesc de scenariul cel mai sumbru. Mii de rezerviști se antrenează alături de armată, pentru a fi gata în eventualitatea unei invazii rusești.

Alisa, rezervistă: „Am venit aici, la Forțele de Apărare Teritorială, ca să învăț să folosesc o armă, să mă apăr și să îmi apăr familia de o potențială agresiune rusă”.

Dimitri, rezervist: „Toată lumea în Ucraina înțelege cât se poate de clar că NATO, în momentul de față, se cam teme de Rusia și nu e gata să ne invite să aderăm la alianță. Așa că mai e mult până acolo.”

Prima rundă a discuțiilor Est-Vest a început încă de luni, la Geneva, unde s-au întâlnit adjuncții miniștrilor de Externe rus și american. Discuțiile au fost tensionate și nu s-au încheiat cu nicio concluzie. Cele două părți şi-au exprimat totuși dorinţa de a continua dialogul. Reuniunea de astăzi, de la Bruxelles, va fi urmată mâine de întâlnirea, la Viena, a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa.