RETROSPECTIVĂ 2020. Personalități marcante pe care omenirea le-a pierdut în acest an

2020 a fost un an cu cifre și statistici la care puțini s-ar fi așteptat, ce a adus cu sine o serie de evenimente neașteptate, realizări și momente surprinzătoare, dar și tragedii și catastrofe ce vor impacta omenirea pe termen lung.

Dar dincolo de aceste cifre, anul 2020 a adus pierderea unor personalități marcante la nivel mondial, care au excelat în domeniile lor de activitate și a căror amintire nu poate fi uitată.

Știrile ProTv vă prezintă o listă cu o parte dintre celebritățile care și-au găsit sfârșitul în acest an:

IANUARIE

- Amiralul Pierre Lacoste, fost şef al serviciilor secrete franceze, care a condus Directoratul General pentru Securitate Externă (DGSE). (n. 23 ian. 1924)

- Khagendra Thapa Magar din Nepal, deţinătorul recordului mondial pentru cel mai scund bărbat mobil din lume. (n. 4 oct. 1992)

- Unul dintre cei mai mari baschetbalişti americani din istorie, Kobe Bryant. A evoluat timp de 20 de ani la echipa Los Angeles Lakers, cu care a câştigat cinci titluri de campion al NBA, şi a fost unul dintre cei şapte jucători care au marcat peste 30.000 de puncte în carieră în liga profesionistă nord-americană de baschet. (n. 23 aug. 1978)

- Regizorul şi producătorul finlandez Jörn Donner, laureat cu Oscar pentru cel ai bun film într-o limbă străină în 1984 pentru pelicula "Fanny and Alexander". (n. 5 febr. 1933)

FEBRUARIE

- Mike Moore, fost prim-ministru al Noii Zeelande şi ex-director general al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC). (n. 28 ian. 1949)

- Celebrul actor Kirk Douglas. (n. 9 dec. 1916)

- Danezul Jens Nygaard Knudsen, părintele figurinelor Lego. (n. 25 ian. 1942)

- Jurnalistul şi autorul Jean Daniel Bensaid, fondator şi editor executiv al săptămânalului Le Nouvel Observateur. (n. 21 iul. 1920)

- Fostul preşedinte egiptean Hosni Mubarak. (n. 4 mai 1928)

MARTIE

- Javier Perez de Cuellar, diplomat din Peru, secretar general al ONU (1982-1991). (n. 19 ian.1920)

- Desenatorul Andre Cheret, creator alături de Roger Lecureux al personajului Rahan. (n. 27 iun. 1937)

- Legenda muzicii country Kenny Rogers. (n. 21 aug. 1938)

- Senegalezul Pape Diouf, fostul preşedinte al clubului francez de fotbal, Olympique Marseille. (n. 18 dec. 1951)

APRILIE

- Stirling Moss, pilot britanic de Formula 1. (n. 17 sept. 1929)

- Austriacul Gottfried Schoedl, preşedintele de onoare al Federaţiei Internaţionale de Haltere. (n. 28 iul.1924)

- Actorul hollywoodian Brian Dennehy, care s-a remarcat în special în rolul şerifului hărţuitor al lui Sylvester Stallone din "Rambo". (n. 9 iul. 1938)

- Actorul indian Rishi Kapoor, faimos pentru interpretarea a numeroşi eroi romantici în filmele de la Bollywood. (n. 4 sept. 1952)

MAI

- Actorul francez Michel Piccoli, renumit pentru rolurile interpretate în peliculele ''Le Mépris'', ''Les choses de la vie'' , ''Habemus papam''. (n. 27 dec. 1925)

- Balbir Singh, triplu campion olimpic la hochei pe iarbă (1948, 1952 şi 1956). (n. 10 oct. 1924)

IUNIE

- Harry Glickman, fondatorul clubului Portland Trail Blazers şi proprietarul echipei care a câştigat titlul liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA) în 1977. (n. 13 mai 1924)

- Actorul britanic Ian Holm, interpretul hobbit-ului Bilbo Baggins în trilogia "Lord of the Rings" (Stăpânul inelelor). (12 sept. 1931)

- Joel Schumacher, regizorul a două filme din franciza "Batman". (n. 22 aug.1939)

- Stuart Cornfeld, producătorul unor pelicule de succes precum "Zoolander", "Dodgeball' şi "Tropic Thunder", alături de Ben Stiller. (n. 13 nov.1952)

IULIE

- Compozitorul italian Ennio Morricone. (n. 10 nov. 1928)

- Peter Green, chitarist co-fondator al celebrului grup britanic Fleetwood Mac. (n. 29 oct. 1946)

- Actriţa Olivia de Havilland cunoscută mai ales pentru rolul jucat în filmul ''Pe aripile vântului''. (n. 1 iul. 1916)

- Lee Teng-hui, preşedinte al Taiwanului (1988-2000). (n. 15 ian. 1923)

AUGUST

- John Hume, unul dintre principalii artizani ai acordului de pace din Vinerea Mare din Irlanda de Nord şi laureat al premiului Nobel pentru Pace în 1998. (n. 18 ian. 1937)

- Actorul britanic Ben Cross, cunoscut în special pentru rolul său din filmul "Chariots of Fire". (n. 16 dec. 1947)

- Baschetbalistul american Clifford Robinson. (n. 16 dec. 1966)

SEPTEMBRIE

- Boxerul britanic Alan Minter, campion mondial la categoria mijlocie în 1980. (n. 17 aug. 1951)

- Romancierul american Winston Groom, autorul romanului ''Forrest Gump'', care a stat la baza filmului hollywoodian cu acelaşi nume. (n. 23 mart. 1943)

- Şerpaşul Ang Rita, un foarte apreciat ghid montan, devenit celebru după ce a escaladat de 10 ori - un record mondial - muntele Everest fără oxigen suplimentar. (n.1948)

- Cântăreaţa franceză Juliette Greco. (n. 7 febr. 1927)

- Regizorul sârb Goran Paskaljevic. (n. 22 apr. 19470)

- Timothy Ray Brown, primul pacient din lume declarat vindecat de HIV. (n. 11 mart., 1966)

OCTOMBRIE

- Creatorul de modă japonez Kenzo Takada. (n. 27 febr. 1939)

- Chitaristul Eddie Van Halen, cofondator al legendarei formaţii rock din anii 1980 Van Halen. (n. 6 ian. 1955)

- Actriţa şi artista Margaret Nolan, cunoscută din filmul clasic din 1964 "Goldfinger" din seria "James Bond". (n. 29 oct. 1943)

- Preşedintele Samsung Electronics, Lee Kun-hee, cel care a transformat compania sud-coreeană într-un gigant mondial al telecomunicaţiilor. (n. 9 ian. 1942)

- Lingvistul francez Alain Rey, unul dintre creatorii dicţionarelor Le Robert. (n. 30 aug. 1928)

- Mitropolitul Bisericii Ortodoxe Sârbe din Muntenegru, Amfilohije Radovic. (n. 7 ian. 1938)

- Actorul scoţian Sean Connery, care l-a interpretat pe legendarul agent James Bond. (n. 25 aug. 1930)

NOIEMBRIE



- Actorul Eddie Hassell, cunoscut pentru rolurile interpretate în filmul nominalizat la Oscar "The Kids Are All Right" (2010) şi în serialul TV "Surface" difuzat de postul NBC. (n. 16 iul. 1990)

- Poetul Geza Szocs, laureat al premiilor Kossuth şi Jozsef Attila decernate de statul ungar şi preşedintele filialei PEN Club din Ungaria. (n. 21 aug. 1953)

- Laureatul Premiului Nobel pentru Fizică, Masatoshi Koshiba. (n. 19 sept. 1926)

- Directorul general al agenţiei bulgare de presă BTA, Maxim Mincev. (n. 5 iun. 1953)

Patriarhul Irineu al Bisericii Ortodoxe Sârbe. (n. 28 aug. 1930)

- Americanul Patrick Quinn, care a contribuit la succesul mondial al campaniei "Ice Bucket Challenge" (provocarea găleţii cu gheaţă) creată cu scopul de a mediatiza lupta împotriva sclerozei laterale amiotrofice (SLA). (n. 10 febr. 1983)

- Fotbalistul argentinian Diego Maradona. (n. 30 oct. 1960)

- Actorul britanic Dave Prowse, care a interpretat legendarul personaj Dark Vader în prima trilogie a francizei Star Wars. (n.1 iul. 1935)

DECEMBRIE

- Fostul preşedinte francez Valéry Giscard d'Estaing. (n. 2 febr. 1926)

- Maestrul britanic al romanului de spionaj, John le Carré. (n.19 oct.1931)