Republica Moldova va primi un sprijin energetic și bugetar de 250 de milioane de euro din partea Uniunii Europene

Aceasta a anunțat sporirea sprijinului UE pentru țara condusă de Maia Sandu să facă față “crizei energetice acute provocate de Rusia”.

Republica Moldova va primi din partea Uniunii Europene 200 de milioane de euro pentru gestionarea crizei energetice și un sprijin bugetar de 50 de milioane de euro.

“Viitorul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană”, a spus Ursula von der Leyen.

European solidarity with Moldova is unshakeable.

Today we increase our support in the face of the acute energy crisis caused by Russia with:

• €200 million for Moldova’s energy security

• €50 million in budgetary support

Moldova's future is in the EU.