Reprezentanții lui Sinéad O'Connor îi cer lui Donald Trump să nu mai folosească politic muzica ei: ”Ar fi fost dezgustată”

Luna trecută, Trump a folosit cea mai cunoscută melodie a lui O'Connor, ”Nothing Compares 2 U”, la un eveniment de campanie din Maryland.

Reprezentanții cântăreței au declarat pentru BBC News că "nu este exagerat să spunem că Sinéad ar fi fost dezgustată, rănită și insultată" de folosirea de către acesta a muzicii ei.

Donald Trump candidează pentru a fi desemnat candidatul republican la președinția SUA, la alegerile din noiembrie.

O declarație comună a lui O'Connor și a casei sale de discuri Chrysalis Records a precizat: "De-a lungul vieții sale, este bine cunoscut faptul că Sinéad O'Connor a trăit după un cod moral feroce definit de onestitate, bunătate, corectitudine și decență față de semenii săi. Prin urmare, am aflat cu indignare că Donald Trump a folosit interpretarea ei iconică a piesei Nothing Compares 2 U la mitingurile sale politice. Nu este exagerat să spunem că Sinéad ar fi fost dezgustată, rănită și insultată să vadă că munca ei a fost denaturată în acest fel de cineva pe care ea însăși l-a numit "diavol biblic"."

Declarația a concluzionat: "În calitate de gardieni ai moștenirii ei, cerem ca Donald Trump, și asociații săi să renunțe imediat la folosirea muzicii ei".

The Guardian a relatat că au fost folosite melodii precum Dancing Queen de la Abba, Ring of Fire de la Johnny Cash și Suspicious Minds de la Elvis Presley, pe lângă Nothing Compares 2 U, înainte ca Donald Trump să urce pe scenă pe 24 februarie.

Scrisă de Prince, versiunea lui O'Connor a piesei Nothing Compares 2 U a petrecut patru săptămâni pe primul loc în Marea Britanie în 1990.

Sinead O'Connor a murit în iulie 2023, la vârsta de 56 de ani. Un medic legist a declarat ulterior că a murit din cauze naturale.

Donald Trump a fost cel de-al 45-lea președinte al SUA, după ce a câștigat alegerile din 2016, dar a pierdut în fața președintelui Biden în 2020.

Ce artiști i-au mai cerut lui Trump să nu le mai folosească muzica

În 2018, Rihanna a amenințat cu acțiuni în justiție după ce Trump a folosit "Don't Stop the Music" la unul dintre mitingurile sale. Echipa ei juridică a declarat că nu este afiliată cu fostul președinte și nu susține campania acestuia.

The Rolling Stones au declarat că i-au trimis scrisori de încetare și renunțare lui Trump în 2016, după ce acesta a interpretat You Can't Always Get What You Want. El a folosit din nou cântecul în iunie 2020, iar trupa a amenințat apoi cu acțiuni în justiție dacă piesa va fi folosită din nou.

Familia cântărețului de operă italian Luciano Pavarotti s-a opus ca Trump să folosească înregistrarea lui, ”Nessun Dorma”, la un miting politic. Familia sa a declarat că opiniile lui Donald Trump cu privire la imigrație sunt în opoziție cu eforturile lui Pavarotti de a strânge bani pentru refugiați.

În 2016, Trump a folosit piesa Born in the USA a lui Bruce Springsteen la un miting politic. Ulterior, cântărețul a susținut-o pe Hilllary Clinton, adversara lui Trump, ceea ce a făcut ca melodia să fie huiduită de fiecare dată când fostul președinte o punea la mitinguri.

Adele a declarat că nu dorește ca muzica ei să fie folosită în nicio campanie politică după ce Donald Trump a folosit Rolling in the Deep și Skyfall la mitingurile din 2016.

Sir Elton John a declarat că, în calitate de muzician britanic, crede că nu are ce căuta în politica americană după ce s-a opus ca Trump să folosească Rocket Man și Tiny Dancer la mitinguri. Sir Elton a mai spus că nu este ceva personal, dar că opiniile sale politice sunt foarte diferite de cele ale lui Trump.

