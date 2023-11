Regele Charles al Marii Britanii a făcut o glumă după ce a primit un cadou coreean: ”Oare îmi va exploda capul?"

Regele Charles a fost introdus în cultura coreeană, inclusiv în ”K Pop”, după ce a ajuns, miercuri, la Biserica Metodistă New Malden din sud-vestul Londrei.

Regele, în vârstă de 74 de ani, a vorbit cu ambasadorul coreean în Marea Britanie, Yeocheol Yoon, și cu membrii grupurilor comunitare, care i-au povestit despre despre cultura și bucătăria coreeană.

Mai mult decât atât, potrivit Daily Mail, Regele Charles a primit un cadou de ziua sa de naștere - anticipat - constând într-o carte de rețete și niște ... kimchi.

În timp ce i se prezenta mâncarea tradițională de legume fermentate, care poate fi foarte picantă, în funcție de rețetă, monarhul a glumit: ”Oare îmi va exploda capul?".

Zona New Malden din Londra găzduiește una dintre cele mai mari comunități coreene din Europa și este supranumită ”Koreatown”, aproximativ 20.000 de sud-coreeni trăind acolo și în zonele din jur.

Charles a fost întâmpinat de ambasadorul Republicii Coreea în Marea Britanie, Yeocheol Yoon, și de primarul districtului regal Kingston, consilierul Diane White.

Regele s-a întâlnit cu reprezentanți ai Societății rezidenților coreeni, ai Asociației restaurantelor și supermarketurilor coreene și cu lideri locali din cadrul Bisericii Metodiste New Malden.

El a pus întrebări despre Coreea și a ascultat corul London Korean Hummingbirds Choir cu un cântec tradițional.

De asemenea, Charles s-a interesat de modul în care un bărbat a scăpat din Coreea de Nord și a început o nouă viață în Marea Britanie.

Timothy Cho, în vârstă de 35 de ani, care s-a mutat în Manchester în 2008, a declarat: "M-a întrebat dacă am trecut granița în China. I-am spus că am trecut granița de două ori și că am fost închis de patru ori în timpul acestei călătorii.

'Părea foarte serios. M-a întrebat: 'Cum ai reușit asta?' A vrut să audă mai multe. A stat destul de mult timp cu noi înainte de a merge mai departe'.”

Dată publicare: 08-11-2023 20:12