LIVE UPDATE. Regatul Unit şi UE au ajuns la un acord post-Brexit. Șefa CE: "Este corect, este echilibrat şi bun"

Încheierea acordului are loc după luni de blocaj, după ce şi miercuri s-a anunţat că o înţelegere este iminentă. Cel mai îndelungat punct de dispută a fost problema pescuitului.

UPDATE 17:50 Barnier: "Acordul este o uşurare"



Negociatorul şef al UE pentru Brexit Michel Barnier a declarat joi că încheierea acordului este o uşurare pentru că s-a ajuns la ea cu doar o săptămână înainte de termenul limită de la sfârşitul anului.

"Ceasul nu mai ticăie", a spus el în cadrul unei conferinţe de presă.

"Ziua de azi este o uşurare. Dar este pătată de o oarecare tristeţe, în măsura în care comparăm ceea ce era înainte şi ceea ce urmează", a adăugat el.

UPDATE 17:40 Boris Johnson: "S-a ajuns la un acord"

Prim-ministrul britanic Boris Johnson a confirmat joi încheierea unui acord, postând pe Twitter mesajul "S-a ajuns la un acord", însoţit de o fotografie cu el exultând, cu degetele mari ridicate în semn de victorie.

Ministrul britanic al comerţului internaţional, Liz Truss, a salutat şi ea vestea pe Twitter. "Vom avea o relaţie comercială solidă cu UE şi vom aprofunda schimburile cu partenerii noştri din lumea întreagă datorită politicii noastre comerciale independente", a scris ea.

Boris Johnson a mai afirmat că acordul încheiat cu UE este în stilul celui cu Canada. Acest acord va însemna siguranţă pentru afaceri, a dat asigurări Johnson.

De asemenea, a spus Jonhson, nu va fi un lucru rău pentru UE să aibă un Regat Unit prosper la uşa sa.

El a mărturisit că disputele cu UE au fost dure, dar a spus că acordul este unul bun pentru întreaga Europă.

UPDATE 17:20. Ursula von der Leyen: "Este corect, este echilibrat şi bun"

Acordul comercial încheiat joi între Regatul Unit şi Uniunea Europeană este "corect, echilibrat şi bun" şi merită luptat pentru el, a declarat şefa Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen.

"A fost un drum lung şi sinuos. Dar avem un acord bun pe care îl putem prezenta. Este corect, este echilibrat şi este lucrul bun şi responsabil de făcut pentru ambele părţi", a spus Ursula von der Leyen în cadrul unei conferinţe de presă.

"Negocierile au fost foarte dificile. Au fost multe în joc pentru atât de mulţi oameni, aşa că acesta a fost un acord pentru care a trebuit să luptăm cu adevărat", a adăugat preşedinta CE.

"Cred, de asemenea, că acest acord este în interesul Regatului Unit. Va stabili fundaţii solide pentru un nou început cu un prieten de lungă durată. Şi înseamnă că în sfârşit putem lăsa Brexit-ul în urmă şi Europa poate să meargă mai departe", a mai afirmat von der Leyen.

Ea a mai subliniat că Regatul Unit va rămâne un "partener demn de încredere al UE".

Parlamentele European (PE) şi britanic urmează să ratifice acest acord.

"S-a ajuns la un acord", a declarat un purtător de cuvânt al guvernului britanic, salutând "veştile fantastice pentru familiile şi afacerile din orice parte a UE".

"Am semnat primul acord de liber schimb bazat pe zero taxe şi zero cote care s-a realizat vreodată cu UE", a adăugat sursa britanică.

It was worth fighting for this deal.

We now have a fair & balanced agreement with the UK. It will protect our EU interests, ensure fair competition & provide predictability for our fishing communities.

Europe is now moving on. https://t.co/77jrNknlu3