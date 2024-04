Reacții și amenințări după ce Israelul a bombardat consulatul iranian din Damasc și a ucis 2 comandanți de rang înalt

Printre victime se numără membri ai trupelor de elită ale regimului de la Teheran - Garda Revoluţionară - inclusiv doi comandanți de rang înalt.

"Numărul morţilor din atacurile israeliene asupra anexei ambasadei Iranului se ridică la 11 morţi: opt iranieni, doi sirieni şi un libanez, toţi luptători, niciun civil", a declarat pentru AFP Rami Abdel Rahman, directorul ONG-ului cu sediul în Marea Britanie, care dispune de o reţea importantă în Siria.

Ministerul iranian de Externe a dat vina pe Israel pentru atac și amenință că se va răzbuna.

Condamnând "agresiunea teroristă sionistă", mişcarea islamistă palestiniană Hamas a denunţat-o ca fiind o "încălcare flagrantă a dreptului internaţional" şi o "escaladare periculoasă".

Hezbollah-ul libanez, susţinut de Iran, a avertizat marţi că Israelul va fi pedepsit după ce mai mulţi oficiali ai Gardienilor Revoluţiei au fost ucişi într-un atac asupra unei anexe a ambasadei Iranului din capitala Siriei, Damasc, transmite AFP.

"Această crimă nu va trece fără ca inamicul să fie pedepsit", a spus grupul într-un comunicat, invocând o "răzbunarea" care va urma.

Între timp, administrația Biden este la un pas de a aproba vânzarea a 50 de avioane de luptă F-15, de fabricație americană, către Israel, o tranzacție estimată la peste 18 miliarde de dolari.

