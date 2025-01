Reacții după ce Andrew Tate a anunțat că îşi face partid politic în Marea Britanie. Ce greşeală stânjenitoare a făcut

Mişcarea politică se va numi Britain Restoring Underlying Values Party (partidul pentru restaurarea valorilor de bază în Marea Britanie, BRUV - n.r.), „pentru a recupera Marea Britanie din ghearele incompetenţei şi corupţiei”. Anunţul a fost făcut după ce cu o zi înainte, Andrew Tate lansase în acest sens un sondaj pe contul său de X - aşa cum obişnuieşte şi Elon Musk -, numai că utilizatorii de internet au observat că a scris greşit chiar numele ţării: „Britan”, în loc de „Britain”.

„Andrew Tate anunţă că vrea să "candideze" pentru funcţia de premier britanic... Şi scrie greşit Marea Britanie. Bună dimineaţa tuturor!” - a remarcat Marina Purkiss, comentator politic la SkyNews.

„O postare ultraserioasă. Probabil că aş vrea să scriu corect numele ţării, dacă ar trebui să o reprezint”, adaugă altcineva.

