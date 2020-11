Reacția opozantului rus, Alexei Navalnîi, după victoria lui Joe Biden. Ce i-a transmis

Navalnîi i-a felicitat pe Biden şi Kamala Harris, dar şi pe americani pentru că au "ales o nouă conducere în urma unor alegeri libere şi echitabile", transmite News.ro.

"Este un privilegiu care nu se acordă în toate ţările", a afirmat Navalnîi, aflat în covalescenţă în Germania, după o tentativă de otrăvire.

Congratulations to @JoeBiden and @KamalaHarris on the victory and to the Americans on defining the new leadership in a free and fair election. This is a privilege which is not available to all countries. Looking forward to the new level of cooperation between Russia and the US.