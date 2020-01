Reacția lui Trump despre lupta cu coronavirusul. Mesajul transmis președintelui Chinei

„China acţionează foarte dur în lupta împotriva virusului. Statele Unite apreciază mult eforturile şi transparenţa lor. Totul se va termina cu bine”, a scris vineri pe Twitter locatarul Casei Albe.

China has been working very hard to contain the Coronavirus. The United States greatly appreciates their efforts and transparency. It will all work out well. In particular, on behalf of the American People, I want to thank President Xi!