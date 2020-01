Virusul mortal din China. 41 de morţi, 1.300 de contaminați şi milioane de locuitori blocaţi

Maladia cauzată de acest coronavirus apărut în decembrie într-o piaţă agroalimentară din Wuhan, un oraş din centrul Chinei, a provocat moartea a 41 de persoane în ţară, iar numărul celor contaminaţi a crescut la 1.300, au precizat sâmbătă autorităţile locale.

În străinătate, un al doilea caz de coronavirus a fost confirmat în Statele Unite şi trei cazuri confirmate şi spitalizate în Franţa, acestea fiind primele din Europa.

La Beijing, angajaţii de la metrou în ţinută de protecţie măsoară temperatura călătorilor la intrarea în staţie.

Just passed a screening point in Henan close to the border with Hubei and had my temperature checked. #coronavirus #China pic.twitter.com/8ObXk18Uq9