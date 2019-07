Reacția lui Putin după ce un student înalt s-a așezat în fața lui la o poză de grup. VIDEO

În timpul unei vizite pe care liderul rus a făcut în premieră la Universitatea Federală Ural din Yekaterinburg, pe 9 iulie, Putin a făcut o poză de grup cu mai mulți studenți. Nimic neobișnuit. Doar că un tânăr, cel mai înalt din grup, s-a așezat fix în fața lui Vladimir Putin, acoperindu-l aproape complet în poză.

Liderul rus s-a uitat ciudat către el, dar nu i-a transmis să se mute. Tânărul nu a părut că observă nici privirile stânjenitoare aruncate de colegii săi. În cele din urmă, un oficial l-a mutat din fața lui Putin, moment în care liderul rus a izbucnit în râs.

Imaginie s-au viralizat în Rusia pe rețelele de socializare, unde rușii s-au întrecut în glume cu scenarii referitoare la ce s-a întâmplat apoi cu studentul. ”A fost împușcat pe loc sau a fost dus în curte?” a comentat cu umor un rus. ”Un adevărat erou” a reacționat un alt rus cu referire la student.

”Când cel mai înalt copil din clasă vrea să stea în fața lui Putin” a glumit și jurnalistul Bryan MacDonald.

Universitatea federală Ural numită după primul președinte al Rusiei, Elțîn este una dintre cele mai importante instituții de învățământ din regiunea Urală din Rusia.

