Reacția lui Boris Johnson, când o polițistă leșină în timpul discursului său

Tânăra poliţistă se afla în primul rând al unei promoţii de cadeţi ai poliţiei din Yorkshire, chiar în spatele premierului, când a dat semne că îi este rău, notează AFP, citată de Agerpres.

Boris Johnson s-a întors spre ea şi a întrebat-o dacă se simte bine. Apoi a continuat să vorbească, netulburat, în timp ce poliţista a leşinat.

„Îmi pare rău. Cred că este un semn că trebuie să închei rapid”, a comentat el ironic.

Câteva momente mai târziu, tânăra şi-a revenit înainte ca şeful guvernului să îşi termine discursul.

Incidentul a fost repede comentat pe reţelele sociale, declanşând un val de critici.

„Johnson i-a făcut să aştepte pe aceşti elevi-poliţişti şi, fără mirare, unul dintre ei pare să fi suferit o sincopă. A văzut ce se întâmplă şi a ignorat-o. Asta spune tot ce trebuie să ştiţi despre ce fel de om este şi cât preţ pune pe poliţie”, a scris, pe Twitter, ministrul de interne din cabinetul-fantomă laburist, Diane Abbott.

Prim-ministrul a sosit cu întârziere de peste o oră la şcoala de poliţie din Wakefield pentru a ţine un discurs consacrat securităţii publice, în plină criză politică legată de Brexit.

„Este un abuz de putere al lui Boris Johnson, pentru că a obligat atâţia elevi-poliţişti să îşi înceteze cursurile şi activitatea pentru a se angaja într-o manevră politicianistă”, a comentat la rândul ei o deputată laburistă, Yvette Cooper.

