Reacția Kremlinului după vizita lui Stoltenberg la Kiev: Oprirea aderării Ucrainei la NATO, printre obiectivele Rusiei

„În caz contrar, aceasta ar reprezenta o ameninţare serioasă la adresa securităţii ţării noastre”, a declarat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, în conferinţa sa de presă zilnică, telefonică, potrivit EFE.

Secretarul general al NATO s-a deplasat joi la Kiev în prima sa vizită după invazia pe scară largă declanşată de Rusia la 24 februarie 2022, arătând sprijinul Alianţei Nord-Atlantice pentru Ucraina în timp ce aceasta se pregăteşte de lansarea unei contraofensive.

Stoltenberg a depus o coroană de flori în onoarea soldaţilor ucraineni căzuţi pe câmpul de luptă în estul ţării şi a trecut în revistă captura de vehicule blindate ruseşti amplasată în Piaţa Sf.Mihail din centrul Kievului, conform Reuters.

⚡️Jens Stoltenberg arrives in Kyiv.

The NATO Secretary-General was seen by a Kyiv Independent journalist on the morning of April 20 paying tribute to fallen Ukrainian soldiers on St Michael's Square in central Kyiv. pic.twitter.com/QhY515J305