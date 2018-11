Reacția jurnalistului CNN după ce a aflat că Trump nu-l mai primește la Casa Albă

Într-o conferință de presă extraordinară chiar şi pentru standardele sale, preşedintele american Donald Trump și-a ieșit din fire la întrebările unui jurnalist de la CNN. S-a enervat atât de tare, încât l-a numit pe respectivul „nepoliticos".

Iar una dintre colaboratoarele Casei Albe i-a luat jurnalistului microfonul din mână.

Este de presupus că Trump era scos din sărite din pricina rezultatelor de la alegeri, în urma cărora republicanii săi au pierdut majoritatea în Camera Reprezentanţilor.

Preşedintele şi-a ieşit din fire când Jim Acosta, corespondent CNN la Casa Albă, a insistat în legătură cu ancheta despre amestecul Rusiei în alegerile prezidenţiale câştigate de Trump.

Trump: „Nu mă preocupă nimic în privința investigației cu Rusia, pentru că e o farsă...Destul, pune jos microfonul! Celor de la CNN ar trebui să le fie rușine pentru că unul ca tine lucrează pentru ei. Ești nepoliticos, un om groaznic. Nu ar trebui să lucrezi pentru CNN. Felul în care ai tratat-o pe Sarah Huckabee (n.r.: purtătoarea de cuvânt) și alte persoane e oribil...Stai jos, te rog. Când transmiți știri false, cum CNN face adesea, ești dușmanul poporului."

Citește și Trump anunță un nou summit cu Kim Jong-un. Când ar putea avea loc

Nici intervenţia unui coleg de breaslă nu a salvat situaţia...

Coleg: „În apărarea lui Jim, am călătorit cu el de multe ori la Washington şi este un reporter de ispravă...Nici tu nu-mi eşti prea simpatic, Peter, să fiu sincer.”

Asta după ce, acelaşi jurnalist, îi pusese alte întrebări incomode, despre „demonizarea", de către Trump, a migranţilor din caravana care se îndreaptă spre graniţa de sud a Statelor Unite.

Jim Acosta, corespondent CNN: „Am avut un schimb de replici şi, după cum puteţi vedea în înregistrare, o tânără aflată în practică, nu ştiu exact cine este, a venit la mine şi a încercat să-mi ia microfonul..."

Jurnalistul a aflat de pe Twitter că i-a fost revocată acreditarea la Casa Alba, pe motiv că ar fi atins-o pe respectivă femeie.

Jim Acosta, corespondent CNN: „Am văzut pe telefon declaraţia purtătoarei de cuvânt, Sarah Sanders, ca acreditare de presă mi-a fost retrasă, am crezut că mă mai pot strecura în Casa Alba pentru încă o transmisiune live, însă am fost împiedicat să mai intru în clădire. Un ofiţer s-a postat la intrarea în chioşcul unde se fac verificările de securitate. Evident, nu am atins-o pe acea femei, cum sugerează ei.”

Trump a vorbit, totuşi, despre posibila înlăturare a procurorului special Robert Mueller, care conduce ancheta privind Rusia...

Trump: „Puteam să-i pun capăt oricând (investigației) dar n-am făcut-o. Și n-a fost nicio complicitate. N-a fost nimic. S-au dus după hackeri la Moscova, după oameni cu probleme fiscale vechi de mai mulți ani.... Nimic de a face cu campania mea. Au fost cheltuiți milioane de dolari și nu s-a descoperit nicio complicitate. Cred că n-a fost bine pentru țara noastră, a fost rușinos..."

Preşedintele i-a avertizat pe democrații care controlează acum Camera Reprezentanților dacă vor avea de gând să-l tot investigheze, pe el și administraţia sa.

Trump: „N-au obținut până acum nimic. Zero. Știți de ce, pentru că nu e nimic de găsit. Pot să joace acest joc. Dar noi putem să-l jucăm și mai bine, pentru că avem ceea ce se cheamă Senatul Statelor Unite. Și multe lucruri îndoielnice s-au făcut, scurgeri de informații clasificate și altele care nu trebuiau făcute. Totuşi preşedintele le-a oferit democraţilor ramură de măslin. Sper să putem lucra împreună, cu toții, anul viitor în beneficiul poporului american.”

Întrebat cu ce a rămas după alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial, Trump a răspuns în stilul caracteristic.

Trump: „Cred că oamenii mă plac și le place ce fac. Sincer.”

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!