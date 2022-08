Reacția femeilor din Finlanda după ce imaginile cu premierul Sanna Marin au fost criticate. VIDEO

Femeile au postat imagini cu ele petrecând după ce prim-ministrul Finlandei a fost criticat pentru video-uri care au apărut cu ea cântând și dansând la o petrecere cu prietenii săi.

Criticii au argumentat că felul în care s-a comportat Marin nu ar fi potrivit pentru un premier, presa finlandeză chiar sugerând că la petrecere unii oameni ar fi strigat despre droguri, însă prim-ministrul a respins sugestia că ar fi consumat substanțe ilegale.

„Sper că este acceptat ca în anul 2022, chiar și liderii cu putere de decizie dansează, cântă și merg la petreceri”, a spus Marin, în vârstă de 36 de ani, potrivit The Guardian.

Wir sollten sowieso mehr tanzen. Frauen in Finnland posten Partyvideos von sich und taggen Premierministerin Sanna Marin and I think thats beautiful ❤️#solidaritywithsanna https://t.co/KqZ77hm6gx