Sanna Marin, supărată după ce imaginile de la petrecerea „turbulentă” au ajuns în presă. Premierul a făcut un test antidrog

În urma filmulețului, presa finlandeză de tabloid a relatat că la petrecerea cu pricina s-a strigat în fundal ceva legat de cocaină, astfel că vineri prim-ministrul a jurat că nu a luat niciodată droguri ilegale și că a făcut un test pentru a dovedi acest lucru.

„Am făcut un test pentru depistarea drogurilor astăzi și rezultatele vor veni într-o săptămână. Nu am folosit droguri niciodată în viața mea,” a spus Marin unei conferințe de presă, citată de Reuters.

Ea a spus că abilitatea ei de a-și exercita responsabilitățile nu a fost afectată în noaptea respectivă și că ar fi părăsit petrecerea dacă ar fi fost necesar să muncească.

Marin a recunoscut că a petrecut „într-un mod turbulent”, dar a declarat că este supărată că imaginile, care au stârnit critici din partea adversarilor politici, au fost dezvăluite în presă, potrivit CNN, citat de News.

Videoclipurile o arată pe Marin, liderul Finlandei în vârstă de 36 de ani, dansând cu prietenii într-un cadru privat.

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today.

She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling.

The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw