Reacția agresivă a unei femei când vede un tânăr mexican: „Violatori, animale. Vă urăsc!” VIDEO

Momentul a fost surprins într-un filmuleț, care a fost ulterior văzut de peste patru milioane de ori.

În filmarea de 35 de secunde, Esteban Guzman încearcă să discute cu o femeie neidentificată. Aceasta face semne obscene spre el și chiar îi aruncă vorbe dure. La un moment dat, el o întreabă: „De ce ne urăști?”

„Pentru că sunteți mexicani”, îi răspunde femeia.

Bărbatul continuă spunându-i că „sunt oameni onești”, la care ea îi răspunde: „Violatori, animale, traficanți de droguri”, invocându-l totodată pe președintele american Donald Trump care a făcut referiri similare la imigranții ilegali care pătrund în SUA din Mexic.

„Câte persoane am violat? Cu câte droguri am avut de-a face?”, îi mai spune Esteban Guzman femeii.

Potrivit New York Times, nu se cunoaște momentul în care a fost făcut filmulețul sau ce s-a întâmplat înainte sau după ce a fost făcut. Potrivit The Guardian, acesta lucrează în tehnologia informațiilor iar în timpul liber lucrează și în construcții.

A friend, Esteban Guzman sent me this video of a racist white woman harassing him while out working with his mom.

"Why do you hate us?"

"Because you're Mexicans."

"We are honest people right here!"

"Haha..yeah.. rapists & animals."

Trump supporters always reveal themselves 1/2 pic.twitter.com/QugqilTSPZ