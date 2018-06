Trump: Imigranţii ilegali ar trebui deportaţi imediat "fără judecători sau procese în instanţă"

"Nu le putem permite tuturor acestor oameni să ne invadeze ţara. Când cineva intră, trebuie ca noi să-i trimitem imediat înapoi de unde au venit, fără judecători, fără procese în instanţă", a afirmat Trump afirmă, într-o serie de mesaje postate duminică pe Twitter.

We cannot allow all of these people to invade our Country. When somebody comes in, we must immediately, with no Judges or Court Cases, bring them back from where they came. Our system is a mockery to good immigration policy and Law and Order. Most children come without parents...