Răzbunarea saudiţilor, după ce rebelii le-au doborât un avion. Cel puţin 31 de civili, ucişi

O serie de raiduri ale coaliţiei militare împotriva rebelilor din Yemen, conduse de Arabia Saudită şi de Emiratele Arabe Unite (EAU), au ucis cel puţin 31 de civili sâmbătă în Yemen, a doua zi după prăbuşirea unui avion de luptă saudit, informează France 24.

Cel puţin 31 de civili au fost ucişi şi alţi 12 răniţi în urma acestor raiduri.

Rebelii yemeniţi houthi au afirmat că au doborât avionul saudit de tip Tornado "cu ajutorul unei rachete perfecţionate sol-aer". Coaliţia nu a precizat cauzele prăbuşirii şi nici soarta echipajului.

Footage was released of the downing of an RSAF Tornado over Yemen by Houthis yesterday pic.twitter.com/ILqL075fwc