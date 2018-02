Răzbunarea rușilor după ce rebelii sirieni au executat un pilot rus

Potrivit Ministerului Rus al Apărării, aviația rusă ”a efectuat bombardamente care au dus la uciderea a peste 30 de teroriști”, relatează Russia Today.

Intervenția vine după ce Moscova a confirmat că în provincia Idlib s-a prăbușit un avion de luptă, SU-25, doborât cu un sistem anti aerian portabil - MANPAD. Pilotul rus s-a catapultat, dar a fost ucis de militanții de la sol.

Rușii susțin că zona în care a fost doborât avionul este controlată de teroriștii organizației Al-Nusra.

Confirmed. Rebels shot down the 1st ever #Russia|n fighter jet in #Syria since 2015 (Su-25) in SE. #Idlib CS. Pilot (reportedly) located. Warplanes overflying. pic.twitter.com/HeQRbWz1NC