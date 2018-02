Avion de luptă, rusesc, doborât în Siria. Pilotul rus a fost ucis

UPDATE Potrivit Ministerului Rus al Apărării, aviația rusă ”a efectuat bombardamente care au dus la uciderea a peste 30 de teroriști” după doborârea avionului, relatează Russia Today.

UPDATE Pilotul, care reuşise să sară cu paraşuta, a încercat să-şi folosească arma înainte de a fi încercuit, capturat şi împuşcat mortal, a declarat directorul OSDO, Rami Abdel Rahman, care nu a putut preciza din care grupare făceau parte autorii atacului.



UPDATE Ministerul Apărării rus a confirmat informaţia, anunţând că un pilot rus a fost ucis sâmbătă în Siria după ce s-a paraşutat în teritoriul rebelilor după distrugerea în zbor a avionului său în timpul unei operaţiuni în regiunea Idlib.

"Un avion rus Su-25 s-a prăbuşit în timpul unei misiuni deasupra zonei de detensionare din Idleb. Pilotul a apucat să anunţe că se catapultează în zonă, aflată sub controlul luptătorilor din Frontul al-Nosra. Pilotul a fost ucis în luptele împotriva teroriştilor", a precizat ministerul rus, citat de agenţiile de presă ruse.

Pilotul s-a catapultat, dar a fost capturat de forțele rebele, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului.

Mai multe clipuri publicate online ar surprinde avionul lovit. OSDO a menţionat că avionul rus, un model Suhoi 25, a căzut într-o zonă aflată între localitatea Maarat al Numan şi Saraqueb, în estul Idlib, controlată de facţiuni insurgente, unde guvernul sirian conduce o ofensivă din 25 decembrie 2017 cu sprijin aerian din partea Rusiei.

Pilotul a reuşit să se catapulteze şi a fost capturat viu. Deocamdată, informaţia nu a fost comentată de autorităţile ruse.

OSDO a mai informat că avioane militare şi elicoptere au lansat sâmbătă 50 de atacuri aeriene asupra Idlib.

Confirmed. Rebels shot down the 1st ever #Russia|n fighter jet in #Syria since 2015 (Su-25) in SE. #Idlib CS. Pilot (reportedly) located. Warplanes overflying. pic.twitter.com/HeQRbWz1NC