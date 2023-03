Război în Ucraina. Rusia a lansat un atac masic cu drone: cel puţin 3 morţi şi 7 răniţi, în regiunea Kiev. FOTO

Trei persoane au fost ucise şi şapte au fost rănite în regiunea Kiev, iar la Odesa, o clădire aparţinând Bisericii Ortodoxe Ucrainene, subordonată Patriarhiei Moscovei, a fost lovită de o rachetă rusească, informează AFP, EFE şi Dumskaia.net, citate de Agerpres.

Russia launched another drone attack on ???????? last night. 16 of the 21 launched drones shot down by air defense.

In Kyiv region a dormitory was hit. 3 people died, 7 wounded. There still might be people under the rubble. Rescue operation continues - Kyiv region police

????: @SESU_UA pic.twitter.com/W6w4JXmw1A