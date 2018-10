Ratonii, pe cale să cucerească cel mai mare oraș din Canada. Primarul le-a declarat război

În ultimele luni apar în tot mai multe locuri din Toronto, cel mai mare oraș din Canada. Fură gogoșile oamenilor, merg cu metroul, se duc la meciuri de baseball sau se strecoară chiar și în bănci.

”Ratonii sunt exact ca oamenii. Unii sunt mai calmi, alții, mai curioși. Mai sunt și cei nesimțiti”, îi descrie Derick McChesney, expert în animale sălbatice.

@311Toronto It’s now after 3 pm and I guess Animal Services hasn’t been by, because someone’s having some fun now: pic.twitter.com/ff0ybbm5cX