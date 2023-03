Răspunsul delirant dat de Serghei Lavrov care a făcut întreaga sală să râdă, la reuniunea G20. VIDEO

În timpul unei discuții cu public, Lavrov a răspuns întrebărilor venite din sală.

„Cum a afectat războiul strategia Rusiei pentru energie și va marca o îndreptare către Asia? Și dacă se va întâmpla asta, unde se situează India?”, a întrebat o persoană.

„Știți, războiul pe care încercăm să-l oprim, care a fost lansat împotriva noastră, folosind poporul ucrainean...”, a răspuns Lavrov, fiind întrerupt de râsetele din public.

Speaking in India, whose government has been sympathetic to Putin’s claims on Ukraine and helped Moscow mitigate the effect of western sanctions, Lavrov says “the war we are trying to stop was launched against us.”

The audience laughs at him.

pic.twitter.com/7ia9YVZGP6