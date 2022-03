Rapoarte: Rusia a pierdut 40% din unitățile implicate în invadarea Ucrainei, aduce trupe din Pacific și caută mercenari

Citește aici LIVE UPDATE | Războiul din Ucraina. Ultimele informații

Conducerea militară rusă a aprobat ”eliberarea timpurie” a cadeților pentru a putea fi aduși în războiul din Ucraina, susține armata ucraineană în raportul său zilnic, potrivit The Guardian.

Documentul precizează că Rusia întâmpină dificultăți în furnizarea de muniție trupelor și ”a pierdut 40% din unitățile implicate în operațiunile de pe teritoriul Ucrainei”.

„Cea mai gravă situație rămâne în zona Mariupol, unde inamicul încearcă să blocheze orașul din periferia de vest și de est”, au adăugat oficiali militari din statul major al forțelor armate ale Ucrainei.

Informațiile din raportul ucrainean converg cu cele furnizate de Ministerul Apărării din Marea Britanie, potrivit cărora Rusia caută din ce în ce mai mult să genereze trupe suplimentare pentru a-și consolida și înlocui pierderile de personal de pe frontul ucrainean.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 15 March 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/sdQNbNojkk

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/dt3peYkO7y