Rămăşiţele unei rachete au căzut în apropierea căii ferate din regiunea rusă Belgorod

Gladkov a spus pe contul de Telegram că apărărarea antiaeriană a doborât rachete în apropiere de Novyi Oskol, un oraş cu aproximativ 18.000 de locuitori, care se află la aproximativ 90 de kilometri nord de graniţa cu Ucraina, conform Reuters, citată de News.ro.

Russian missiles fired from Belgorod had a malfunction when launched and came back to the city. You can see the exhaust smoke and the angle of the missiles, both clear indicators of a launch site nearby. #Belgorod #Russia pic.twitter.com/LYBIQCqM88