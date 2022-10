O clădire rezidențială dintr-un oraș din Rusia ar fi fost bombardată de ucraineni. Kievul spune că Moscova a ratat ținta

AFP relatează că guvernatorul regional de Belgorod, Vyacheslav Gladkov , a declarat într-o declarație pe Telegram: ”Forțele armate ucrainene au bombardat Belgorod. Există pagube la un bloc de locuințe de pe strada Gubkin. Informațiile despre victim nu sunt incă clare”.

Mykhaylo Podolyak, consiler prezidențial ucrainean, a negat că armata Kievului este responsabilă de atac și a spus că Rusia a încercat să bombardeze cel de-al doilea oraș ca mărime al Ucrainei, Harkiv, la graniță „dar ceva a mers prost”.

Gladkov a adăugat că bombardamentele efectuate de forțele ucrainene au aterizat în apropierea terenurilor școlare dintr-un sat numit Krasnoye, în afara orașului principal Belgorod, elevii învățând online de acasă.

Nimeni nu a fost raportat rănit sau ucis.

A missile hit a residential building in Belgorod, Russian border town in the region that Moscow uses as staging ground for launching attacks into Ukraine (images from Sota Vision and Baza). No reported casualties so far. pic.twitter.com/Ol4jkTocz4

Part of a missile shot down by an air defense fell on the sports ground of a lyceum in Belgorod

This was confirmed by the governor of the region. The photo published by the local media shows the missile's upper stage which is similar to the missile of the Russian Pantsir system. pic.twitter.com/tdR31HIemD