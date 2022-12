Putin, primit cu flori și pâine în Belarus. Momentul întâlnirii dintre președintele rus și Lukașenko VIDEO

Vladimir Putin s-a întâlnit cu președintele belarus Alexander Lukașenko.

După întrevedere, aceștia vor susține o conferință comună, unde vor accepta întrebări de la presă, potrivi agenției de presă de propagandă TASS.

Televiziunea de stat din Rusia a prezentat imagini cu Vladimir Putin coborând din avion. Acesta a fost întâmpinat călduros de un comitet.

Lukashenko personally meets Putin at the airport in Minsk.

Putin visited Belarus for the first time since June 2019.

Presumably, he arrived to persuade Lukashenko about direct involvement in the war pic.twitter.com/jSW6EN8vIz