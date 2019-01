Putin, primire grandioasă în Serbia: zeci de mii de oameni în stradă, în Belgrad

Peste 100.000 de sârbi ar fi luat parte la primirea grandioasă de care a avut parte Vladimir Putin, conform kurir.rs. Oamenii au fost aduși cu mai multe autobuze pentru mitingul organizat în centrul capitalei, care să marcheze vizita lui Vladimir Putin. Marșul a fost organizat de partidul președintelui Vučić și de organizațiii proruse.

Organised transport for the #Putin welcome. SNS buses from all over #Serbia coming to town pic.twitter.com/tElYTlPnap