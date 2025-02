Un oficial de securitate din Europa de Est a declarat pentru BILD:

"Potrivit informațiilor noastre, este vorba despre cererile lui Putin din 2021, și anume retragerea trupelor americane din toate statele NATO care au aderat la alianță după 1990."

De altfel, și șeful Cancelariei Prezidenţiale din România, Cristian Diaconescu a declarat, miercuri seara, că rușii au cerut SUA retragerea din estul Europei și că acesta este ”un moment dramatic”.

Este un scenariu pesimist în care unii experți se tem de o invazie directă a armatei ruse în fostele republici sovietice Estonia, Letonia și Lituania, precum și de un război de amploare cu Polonia.

Prezența trupelor americane în zonele apropiate de Rusia este cea mai mare garanție pentru independența acestor țări, conform consensului existent doar în țările care se învecinează cu Rusia.

Fostul ministru lituanian de externe Gabrielius Landsbergis a precizat, de asemenea, pe X: "Lavrov a cerut ca NATO să revină la frontierele sale din 1997 și să se retragă din toate țările, cu excepția Germaniei de Est, în interesul stabilității în Europa. Deci, de ce nu ar cere Putin acest lucru la Riad?"

Apart from the usual nonsense about biolabs and nukes, Lavrov demanded that for stability in Europe, NATO must go back to its 1997 borders, retreating from everything except East Germany. So why wouldn’t Putin ask for this in Riyadh? It seems much more than likely.????2/5