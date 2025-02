Donald Trump spune că Rusia are „cărţile în mână” în negocierile privind conflictul din Ucraina

Preşedintele american Donald Trump a declarat, miercuri seară, că Moscova are „cărţile în mână” în negocierile pentru a încerca să pună capăt războiului din Ucraina, declanşat de invazia Rusiei în urmă cu aproape trei ani.

„Cred că ruşii vor ca războiul să se încheie”, a spus Trump.

„Dar cred că au cărţile în mână un pic pentru că au cucerit o mulţime de teritorii, aşa că au cărţile în mână”, a subliniat Trump, care s-a adresat presei în avionul prezidenţial.

La mai puţin de o lună de preşedinţie, Trump a răsturnat politica SUA privind războiul, punând capăt unei campanii de izolare a Rusiei cu o convorbire telefonică Trump-Putin şi cu discuţii între înalţi oficiali americani şi ruşi care au exclus Ucraina.

Trump, despre Zelenski: Este un 'dictator' care riscă să rămână fără țară

Președintele american Donald Trump l-a catalogat miercuri pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski drept un 'dictator' și l-a avertizat pe acesta 'să se miște repede', pentru că altfel riscă să rămână fără țară, consemnează agențiile internaționale de presă.

'Un dictator fără alegeri, Zelenski ar face bine să se miște repede sau va rămâne fără țară', a scris Trump pe rețeaua sa de socializare Truth Social.

'Ador Ucraina, dar Zelenski a făcut o treabă groaznică', a adăugat președintele american.

Zelenski l-a acuzat pe Trump că trăiește într-o 'bulă de dezinformare rusă', reacție venită după ce președintele american i-a reproșat omologului său ucrainean că a preferat să poarte un război cu Rusia în loc să încerce să ajungă la o înțelegere cu aceasta.

De asemenea, Zelenski și-a manifestat nemulțumirea că Trump a inițiat cu președintele rus Vladimir Putin discuții pentru soluționare războiului provocat de invazia rusă, fără a implica în aceste discuții Kievul și aliații europeni.

'Astăzi am auzit 'oh, nu am fost invitați'. Ei bine, ați fost acolo trei ani. Ar fi trebuit să-i puneți capăt acum trei ani. Nu ar fi trebuit niciodată să-l începeți', i-a replicat Trump.

'Un actor de comedie cu succes modest, Volodimir Zelenski a convins SUA să cheltuie 350 de miliarde de dolari pentru a se angaja într-un război care nu putea fi câștigat, care niciodată nu ar fi trebuit să înceapă, dar un război pe care el, fără Statele Unite și TRUMP, nu va putea niciodată să-l soluționeze', a mai acuzat președintele american, exagerând valoarea ajutorului oferit Ucrainei de SUA în acest război.

Trump a criticat și lipsa alegerilor în Ucraina, interzise în virtutea legii marțiale decretate de Zelenski după invazia rusă. Trump a susținut că Zelenski ar fi ajuns la o popularitate de numai 4%, procent contrazis de un sondaj publicat imediat apoi de Institutul Internațional de Sociologie de la Kiev (KIIS), care indică o cotă de încredere de 57% pentru președintele ucrainean.

Acesta din urmă a mai declarat miercuri că omologul său american încearcă să-l determine să cedeze Statelor Unite jumătate din resursele naturale ale Ucrainei. Această împărțire a resurselor, considerată de Trump o compensație pentru ajutorul economic și militar oferit până în prezent Ucrainei de către SUA în războiul cu Rusia, a fost de asemenea discutată de Zelenski cu vicepreședintele american J.D. Vance la Conferința de Securitate de la Munchen, dar președintele ucrainean a refuzat să semneze proiectul de acord propus acolo de Washington.

''Nu pot să-mi vând țara'', a spus miercuri mai devreme Zelenski în fața presei, precizând că propunerea americană pentru împărțirea resurselor ucrainene de metale rare (pământuri rare), petrol și gaze nu cuprindea nicio mențiune cu privire la solicitările Kievului privind garanțiile de securitate și continuarea asistenței militare americane.

'Documentul nu era clar, era clar un singur lucru, că trebuie să dăm 50% din tot ce era specificat în document', a explicat Zelenski la o conferință de presă.

El a respins de asemenea cifrele avansate de Trump asupra ajutorului american. Potrivit lui Zelenski, asistența militară directă oferită Ucrainei de SUA de la începutul războiului cu Rusia este estimată la circa 67 de miliarde de dolari, la care se adaugă o asistență financiară de circa 31,5 miliarde de dolari.

Congresul SUA a aprobat în mandatul fostului președinte american Joe Biden în total circa 174 miliarde de dolari ca ajutor militar și economic pentru Ucraina, dar o parte din această sumă acoperă costurile înlocuirii armelor și munițiilor furnizate Ucrainei direct din stocurile armatei americane.

