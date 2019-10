Proteste violente în Hong Kong. Manifestanții au atacat cu sticle cu benzină aprinse

CLICK AICI pentru LIVE!

Mai multe stații de metrou din Hong Kong a fost foarte afectat de protestele din ultimele săptămâni, staţii au fost deja închise din cauza vandalizărilor.

Cu metroul din Honk Kong circulă zilnic aproximativ 5 milioane de oameni.

De asemenea, protestatarii violenți au reușit să străpungă o baricadă care era formată în fața Băncii Chinei, după care au aruncat cu sticle cu benzină aprinse, potrivit South China Morning.

#LIVE: In Mong Kok, protesters break the barricades outside a Bank of China branch and throw a petrol bomb inside https://t.co/C1XgcSQwLk #HongKongProtests pic.twitter.com/nyn2nmlkJl