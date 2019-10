Proteste violente în Hong Kong după interzicerea măștilor la manifestații

Pe străzile din Hong Kong, protestele au luat o turnură violentă la scurt timp după ce guvernatorul fostei colonii britanice a anunţat, într-o conferinţă de presă, interzicerea măştilor şi a persoanelor mascate la manifestaţii.

Carrie Lam, guvernatorul guvernatorul Hong Kong-ului:

"Credem că noua lege va avea un efect descurajator asupra protestatarilor mascați, violenți, și-i va ajuta pe polițiști să impună ordinea."

They're from all walks of life, and some are over 80 years old. This is the 'thin yellow line' who say they're protecting protesters from Hong Kong police. #HongKongProtests https://t.co/oenpjCBhQH pic.twitter.com/X2EWzV3YQt