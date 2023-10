Proteste masive pro-Hamas în Orientul Mijlociu. Manifestanții cer să fie trimişi kamikaze la Tel Aviv | VIDEO

De asemenea, mii de iordanieni au mărşăluit vineri în capitala Amman şi în întreaga ţară pentru a protesta faţă de campania de bombardamente a Israelului în Gaza. Ei au scandat sloganuri prin care îi îndemnau pe militanţii islamişti din Hamas să îşi intensifice loviturile asupra Israelului, relatează Reuters.

Zeci de mii de egipteni au ieşit în stradă vineri pentru a-şi arăta sprijinul faţă de palestinienii din Gaza.

În cea de-a 14-a zi a războiului dintre Israel şi Hamas în Gaza, mitinguri au avut loc în majoritatea oraşelor egiptene, a relatat presa locală. În Piaţa Tahrir, ei au scandat "Pâine, libertate, Palestina arabă", preluând unul dintre sloganurile "revoluţiei" din 2011 din Egipt care l-a răsturnat de la putere pe preşedintele Hosni Mubarak.

BREAKING:

A large anti-Israel demonstration is taking place at the Al-Azhar Mosque and University in Cairo

It’s the most influential university for Islamic thought in the world & one of the most important places for the Muslim Ummah (global community)

