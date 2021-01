Proteste masive în Polonia, după ce dreptul la avort a fost limitat aproape complet. VIDEO

Adunări similare au avut loc şi în alte oraşe ale Poloniei, pentru a treia noapte consecutiv după publicarea unei decizii a Tribunalului Constituţional în Monitorul Oficial, miercuri.

Conform dorinţei coaliţiei de dreapta ultra-catolică la putere, această decizie scoate în afara legii avorturile realizate din cauza unor probleme congenitale ireversibile. Este interzisă, astfel, orice întrerupere voluntară a sarcinii, cu excepţia cazurilor de viol sau incest sau atunci când viaţa mamei este în pericol.

"Corpul meu, alegerea mea!", "Gândesc, simt, decid", "Revoluţia, ea are un uter", "Aveţi sânge pe mâini", se putea citi pe pancartele manifestanţilor la Varşovia, unde câteva mii de persoane au răspuns la apelul organizaţiei 'Greva Femeilor', principala mişcare la originea protestelor, potrivit unor corespondenţi ai agenţiei France Presse.

