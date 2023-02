Proteste masive în Franța. Sute de mii de persoane au demonstrat împotriva controversatei reforme a pensiilor | VIDEO

După trei zile de greve naţionale de la începutul anului, sindicatele speră să egaleze prezenţa masivă de la manifestaţiile din 19 ianuarie, când peste un milion de persoane au protestat faţă de intenţiile executivului, scrie Reuters, citată de Agerpres.

Francezii petrec cel mai mare număr de ani la pensie dintre toţi cetăţenii ţărilor din Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), un beneficiu la care, conform sondajelor de opinie, marea majoritatea a oamenilor nu vor să renunţe.

De partea cealaltă, preşedintele Emmanuel Macron susţine că reforma este „vitală” pentru a asigura fezabilitatea sistemului de pensii.

Protestele paşnice de la Paris au fost parţial afectate de unele ciocniri minore. O maşină şi câteva coşuri de gunoi au fost incendiate, iar forţele de poliţie au folosit gaze lacrimogene şi grenade asurzitoare în încercarea de a dispersa elementele mai radicale din rândul protestarilor.

Pe Aeroportul Paris-Orly, un zbor din două, la plecări sau sosiri, a fost anulat sâmbătă după-masă din cauza unor greve individuale neprevăzute ale controlorilor de trafic aerian împotriva reformei pensiilor, în contextul în care sindicatele nu le-au cerut să îşi oprească activitatea, potrivit AFP.

Într-un comunicat transmis înaintea manifestaţiilor de sâmbătă, toate marile sindicate au cerut guvernului să retragă proiectul de lege.

Ele au atras atenţia că vor bloca Franţa începând cu 7 martie dacă nu le sunt îndeplinite cererile. O nouă grevă este deja programată pentru 16 februarie.

Aceste proteste sunt primele care au loc într-un weekend, când angajaţii nu trebui să facă grevă sau să îşi ia liber.

Ele survin după prima săptămână de dezbatere a legii pensiilor în parlament.

