Proteste împotriva restricțiilor la Barcelona. Ciocniri violente între protestatari şi poliţişti

Aproximativ 700 de persoane au participat la acest miting de protest împotriva interzicerii circulaţiei pe timpul nopţii şi a celei de a părăsi oraşul pe perioada weekendului prelungit în care este celebrată Sărbătoarea Tuturor Sfinţilor.

Demonstraţia a degenerat după ce aproximativ 50 de persoane "au început să arunce cu obiecte periculoase asupra poliţiei", a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al forţelor de ordine regionale.

Protestatarii au aruncat cu barierele de securitate în direcţia poliţiei, care au folosit bastoane pentru a se apăra, potrivit Agerpres.

HAPPENING NOW - Growing anti-lockdown protests spiraling out of control in #Barcelona, Spain.pic.twitter.com/fPuyqL9UND