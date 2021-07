Proteste cu icoane și cruci uriașe în Grecia. Oamenii manifestează împotriva vaccinării obligatorii a îngrijitorilor

În ajunul votului din parlament asupra unui decret care ar face obligatorie vaccinarea împotriva COVID-19 pentru cele două categorii profesionale, manifestanţii au afişat pancarte pe care era scris "Nu vaccinării obligatorii" şi "Libertate", dar şi mari cruci ortodoxe inscripţionate, icoane şi drapele elene, potrivit unui fotograf şi videojurnalist al AFP.

Manifestaţia din centrul capitalei Greciei a fost marcată de tensiuni. Poliţia a folosit tunuri de apă şi gaze lacrimogene pentru a dispersa un grup de circa 120 de persoane cu cagule care aruncau cu proiectile.

Riot in front of Parliament building in Athens. Protest revolves around the government’s enforcement of the vaccine. pic.twitter.com/5yRyP88cWT