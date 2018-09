Protest violent în Barcelona. Manifestanții au împroșcat polițiștii cu pudră colorată

Fumigene colorate la o demonstrație în piața Sant Jaume din Barcelona. Demonstranții naționaliști catalani au împroșcat forțele de ordine cu pudră de toate culorile, "muniția" obișnuită la un festival de toamnă, și au primit în schimb lovituri de bastoane.

Police beat Catalan separatists with batons after they throw powder paint during a protest in Barcelona.



Separatists had gathered to protest against a march by Spanish police demanding better pay. Read more here: https://t.co/6gP2QBOdqe pic.twitter.com/pfGYfQIpVS