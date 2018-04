Protest inedit în Teheran pentru condamnarea violențelor împotriva femeilor. VIDEO

Protestul nu a rămas fără urmări. Curajoasele femei care au încălcat voit legea islamică au fost înjurate, jignite și lovite de trecătorii prin fața cărora treceau, scrie Daily Mail.

Inițiativa a venit pe fondul violențelor tot mai dese asupra femeilor din partea poliției moralității, care vânează pe străzi încălcări ale codului musulman.

Pe rețelele de socializare a apărut o înregistrare cu o femeie bruscată minute în șir de membrele unei patrule, pentru vina de a-şi fi purtat neglijent valul pe cap.

”Animal ce ești! Eşti dezonorată!”, îi strigau tinerei păzitoarele moralităţii publice.

Filmate de o prietenă a victimei, imaginile au devenit rapid virale, iar ca răspuns, zeci de femei au protestat pe străzile Teheranului fără a purta vălul pe cap, în semn de solidaritate cu victima.

از شیراز در حمایت از دخترانی که توسط #گشت_ارشاد کتک خوردند. خانم ها حرکت آقایان حمایت. زنان: با #پیاده_روی_بدون_حجاب قانون عقب مانده را می شکنیم. آقایان: #تماشاچی_نباشیم #WalkingUnveild

To support women who was savagely beaten up by morality police pic.twitter.com/MwWzIv9XVz